Новые блоки ХАЭС помогут Украине преодолеть энергокризис – аналитики

Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции позволит Украине значительно снизить дефицит электроэнергии и обеспечить стабильность энергосистемы в сложный военный период.

Об этом пишет РБК.

Как отмечают аналитики, проект достройки двух блоков ХАЭС является одним из самых эффективных способов разрешения энергетического кризиса. закупка готовых реакторов в Болгарии, что позволит значительно сократить время и затраты на достройку.

Эксперты также отмечают важность этого проекта в контексте обеспечения национальной энергетической безопасности. «Дефицит базовой генерации, вызванный повреждениями больших ТЭС и ТЭЦ, может значительно усложнить экономическое восстановление Украины после войны. подчеркнул экономический эксперт Иван Усс.

Кроме того, достройка ХАЭС-3 и ХАЭС-4 откроет Украине путь экспорта электроэнергии в Европу. Это позволит стране укрепить свои позиции на международном рынке и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Напомним, в ближайшее время Парламент должен рассмотреть законопроект о достройке 3 и 4 блоков ХАЭС. Еще летом документ согласовал профильный комитет Верховной Рады.