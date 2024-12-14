"Буде непереливки": експерт назвав міста, які зиму проведуть у темряві

Навіть якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо буде забезпечити світлом цілодобово.

Про це в коментарі "Київ24" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

З його слів, в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги.

"В прогнозах нічого не змінилося. Я, як і раніше кажу, що за певних умов виникнення дефіциту і нестачі електроенергії в обсязі близько 3 ГВт, а 3 ГВт — це 2-3 черги вимкнень, тобто 4-8 годин вимкнення світла на добу для побутових споживачів. Цей прогноз зберігається, але не однаковий для всіх регіонів. Після чергового обстрілу буде непереливки саме тим районам, куди прилетіло. У них будуть тривалішими ці періоди вимкнення", — розповів експерт.

"Навіть якщо імпорт буде залучений на 100%, це не дозволить забезпечити безперервним електропостачанням такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо забезпечити світлом цілодобово", — вважає він.

Нагадаємо, атака 13 грудня цього року - це вже була 12 масована атака по українській енергетиці і 9 масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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