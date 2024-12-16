У ISW проаналізували майбутнє російських баз в Сирії

Москва домовилася про збереження своїх баз на заході Сирії, але виводить війська з інших локацій у країні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Серед російських військових ширяться чутки про те, що Кремль і невизначені сирійські суб'єкти погодилися залишити до трьох тисяч військовослужбовців РФ у порту Тартус і на авіабазі Хмеймім у Латакії, повідомляє українська розвідка.

OSINT-аналітик МТ Anderson 15 грудня повідомив, що на супутникових знімках зафіксовані фрегати "Адмірал Головко" та "Адмірал Григорович", які все ще перебувають на рейді приблизно за 15 кілометрів від порту Тартус. Водночас на супутникових знімках не фіксуються інші кораблі російської флотилії, що нещодавно перебували у відкритому Середземному морі.

17 грудня сирійське ЗМІ заявило, що війська РФ відійшли з авіабази Тіас (на захід від Пальміри в провінції Хомс) у напрямку авіабази Хмеймім.

Росія також нещодавно вивела свої війська з низки баз у районах Манбідж та Кобані (Айн-ель-Араб) на півночі Сирії на тлі наступу проти Сирійських демократичних сил, який підтримує Туреччина.

"Росія, ймовірно, виведе війська зі своєї останньої великої бази на півночі Сирії в Камишли, адже Туреччина і групи, що діють у Сирії, зокрема "Хайят Тахрір аль-Шам" та Сирійська національна армія, схоже, не готові допустити, щоб Росія надалі там залишалася", - прогнозують в ISW.

Станом на весну 2024 року у Сирії перебували близько 7,5 тисячі російських військових. Більшість із них перебували на морській військовій базі в Тартусі та авіаційній базі Хмеймім в Латакії.

Також відомо, що в Сирії працювала російська авіація, системи ППО та техніка.

Росія останні десять років була головним військовим союзником сирійського диктатора Башара Асада і тримала там значний військовий контингент від вересня 2015 року.

За даними західних ЗМІ, Росія звернулася за допомогою до Туреччини, щоб забезпечити виведення військ РФ із Сирії, які будуть відправлені в підконтрольні Туреччині райони, а потім переправлені до Росії повітрям.

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