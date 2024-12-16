День ангела 16 грудня: кого та як вітати з іменинами

16 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 грудня

16 грудня 2024 року привітайте з іменинами Аркадія, Володимира, Іллю, Макара, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Софію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає "житель Аркадії". В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає допитливим, різностороннім.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві дуже активний. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "Бой мій". В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає довірливим, правильним.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві завжди прямий. В дорослому віці стає раціональним і розсудливим.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає гордовитим і дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим, благородним.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає надійним, добрим і ніжним.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає трохи наївним, може бути марнославним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "почутий Богом в молитві". В дитинстві правильний. В дорослому віці стає працьовитим і незлобивим.

Софія — давньогрецьке походження, означає "мудрість". В дитинстві витривала. В дорослому віці стає впевненою в собі, активною.

День ангела 16 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У цей особливий день бажаю тобі миру в душі, гармонії та щастя. Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від бід, оберігає на кожному кроці та надихає на добрі справи. Міцного здоров’я, радості й успіхів у всіх починаннях!

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Хай твоє життя буде сповнене тепла, любові та гармонії. Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи в складні моменти й допомагаючи знайти правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, здійснення всіх мрій і щоденних чудес!

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Нехай твій святий заступник завжди буде твоїм вірним провідником і захисником. Хай у серці панує спокій, у домі – затишок, а в душі – гармонія. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений щастям, добром і любов’ю!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на світлий шлях і приносить у життя тільки найкраще. Бажаю радості, успіхів і гарного настрою сьогодні й завжди!

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У твій День ангела бажаю безмежного щастя, міцного здоров’я та щирих посмішок. Нехай у твоєму житті буде багато світлих моментів, теплих обіймів і добрих людей. Хай твій ангел-охоронець завжди береже тебе і твоїх близьких!

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