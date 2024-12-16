В ISW проанализировали будущее российских баз в Сирии

Москва договорилась о сохранении своих баз на западе Сирии, но выводит войска из других локаций в стране.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Среди российских военных ходят слухи о том, что Кремль и неопределенные сирийские субъекты согласились оставить до трех тысяч военнослужащих РФ в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим в Латакии, сообщает украинская разведка.

OSINT-аналитик МТ Anderson 15 декабря сообщил, что на спутниковых снимках зафиксированы фрегаты "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорьевич", все еще находящиеся на рейде примерно в 15 километрах от порта Тартус. В то же время, на спутниковых снимках не фиксируются другие корабли российской флотилии, недавно находившиеся в открытом Средиземном море.

17 декабря сирийское СМИ заявило, что войска РФ отошли с авиабазы Тиас (к западу от Пальмиры в провинции Хомс) в направлении авиабазы Хмеймим.

Россия также недавно вывела свои войска из ряда баз в районах Манбидж и Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии на фоне наступления против Сирийских демократических сил, поддерживаемого Турцией.

"Россия, очевидно, выведет войска из своей последней крупной базы на севере Сирии в Камышле, ведь Турция и группы, действующие в Сирии, в частности "Хайят Тахрир аль-Шам" и Сирийская национальная армия, похоже, не готовы допустить, чтобы Россия в дальнейшем там оставалась", — прогнозируют в ISW.

На весну 2024 года в Сирии находились около 7,5 тысячи российских военных. Большинство из них находились на морской военной базе в Тартусе и авиационной базе Хмеймим в Латакии.

Также известно, что в Сирии работала российская авиация, ПВО и техника.

Россия последние десять лет была главным военным союзником сирийского диктатора Башара Асада и держала там значительный военный контингент с сентября 2015 года.

По данным западных СМИ, Россия обратилась за помощью в Турцию, чтобы обеспечить вывод войск РФ из Сирии, которые будут отправлены в подконтрольные Турции районы, а затем переправлены в Россию воздухом.

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