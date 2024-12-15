Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда

День спокойной и неторопливой энергетики, когда – несмотря на начало рабочей недели – категорически не рекомендуется торопиться.

Спешка приведет к результатам, прямо противоположными ожидаемым. Также – разумеется, если будет такая возможность – необходимо найти хотя бы немного времени для отдыха: таким образом удастся аккумулировать позитивную энергию, которая в ближайшее время понадобится для плодотворной профессиональной деятельности.

Овен

День – или хотя бы его часть – желательно провести с близкими людьми: особенно это касается детей и пожилых родственников, которым вы как правило уделяете до обидного мало времени.

Телец

Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать представителям вашего знака, является скромность – она поможет вам стать незаметными в толпе, а, значит, вы не попадете под раздачу у начальства.

Близнецы

Энергию, которой вас сегодня наделят звезды, желательно потратить на решение неотложных профессиональных вопросов: так их удастся быстрее воплотит в жизнь, и они окажутся гораздо более успешными.

Рак

Душевное равновесие, которое необходимо обрести в этот день, поможет обрести любимое занятию: занявшись им, вы потеряете счет времени, а, значит, забудете обо всех проблемах, которые не дают вам покоя.

Лев

Признав ошибки, которые вы совершили накануне, вы не только снимите тяжесть с души, но и получите возможность начать дело, которое застопорилось, с чистого листа – причем, с большими шансами на успех.

Дева

Работа в этот день не оправдает надежд, которые вы на нее возлагаете, поэтому не стоит тратить силы понапрасну – лучше отдохнуть, причем, не на улице, а дома – за чтением или просмотром любимых сериалов.

Весы

Успех ждет тех представителей знака, которые сумеют «выстроить» дела нынешнего дня в соответствии с их приоритетом: сначала нужно сделать самые важные, а уж потом приниматься за остальные.

Скорпион

Если вам нужно что-то изменить в жизни, лучшего времени не найти: обстоятельства нынешнего дня позволят исправить совершенные ранее ошибки и, закрыв старую жизненную страницу, открыть новую.

Стрелец

Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве: так вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов – надо признать, что в силу своей прямолинейности вы в этом вопросе – мастер.

Козерог

Постарайтесь гармонизировать пространство вокруг себя, что можно сделать, просто наведя порядок в своем жилище: чистота и свежесть, полученные в результате, позволят легче дышать – как в прямом, так и переносном смысле.

Водолей

От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать.

Рыбы

Звезды советуют вам сегодня избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь: не секрет, что они только захламляют пространство и лишают вас живительной энергии, которая необходима для жизни и работы.

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