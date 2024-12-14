"Будет туго": эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Даже если импорт электроэнергии в Украину будет привлечен на 100%, такие города как Днепр и Одесса невозможно будет обеспечить светом круглосуточно.

Об этом в комментарии "Киев24" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

"В прогнозах ничего не изменилось. Я по-прежнему говорю, что при определенных условиях возникновения дефицита и нехватки электроэнергии в объеме около 3 ГВт, а 3 ГВт — это 2-3 очереди отключений, то есть 4-8 часов выключения света в сутки у бытовых потребителей. Этот прогноз сохраняется, но не одинаков для всех регионов. После очередного обстрела будет не туго именно тем районам, куда прилетело. У них будут продолжительнее эти периоды отключения", — рассказал эксперт.

"Даже если импорт будет привлечен на 100%, это не позволит обеспечить непрерывным электроснабжением такие города как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом круглосуточно", — считает он.

Напомним, атака 13 декабря этого года – это уже была 12 массированная атака по украинской энергетике и 9 массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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