Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет с января

В Украине с января 2025 года будет действовать равномерное распределение электроэнергии между областями. До конца года невозможно восстановить все поврежденные энергетические объекты, поскольку на это уходит больше времени.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил Сергей Нагорняк, народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он объяснил, что очереди отключения света будут делить еще на 1000 или 500 мВт в регионах или, как сказал нардеп, "на пол очереди".

Однако, по словам Нагорняка, отключение света будет зависеть, в частности, и от того, как россияне будут целиться в подстанции в разных областях Украины.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил, что если импорт электроэнергии в Украину будет привлечен на 100%, такие города, как Днепр и Одесса, невозможно будет обеспечить светом круглосуточно.

По его словам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

Напомним, атака 13 декабря этого года – это уже была 12 массированная атака по украинской энергетике и 9 массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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