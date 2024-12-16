Новые графики отключений на 16 декабря: когда не будет света

Сегодня, 16 декабря, шесть очередей графиков стабилизационных отключений разделены на подгруппы, поэтому свет будут выключать поочередно в 12 подгруппах.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей в Украине ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 08:00 для одной очереди, с 08:00 до 12:00 для двух очередей, с 12:00 до 15:00 — полторы очереди, с 15:00 до 17 :00 — две очереди, с 17:00 до 19:00 — полторы очереди отключений, и с 19:00 до 20:00 — одна очередь.

В Киеве свет будут выключать поочередно в 11 подгруппах с 7:00 до 20:00, в 4.2 очереди свет будет весь день.

В Одесской области больше всего отключений будет для 3.2 очереди — свет будут выключать трижды.

В Днепропетровской области графики стабилизационных отключений будут применяться для 12 подгрупп по очереди с 7:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря ДТЭК вводит новые графики отключений света.

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