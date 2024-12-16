Менопауза: як впоратися з вагінальним болем

Це відносно поширена проблема, про яку багатьом соромно говорити, але вульвовагінальна атрофія, пов'язана з менопаузою, — стан, з яким можна впоратися.

Видання Stylist розповіло про причини та можливе розв'язання цієї делікатної проблеми.

Початок болю

У багатьох цей стан та симптоми починаються десь у 50 років, коли раптом починає боліти піхва. Все може початися після того, як ви пережили перименопаузу з її непередбачуваними менструаціями та перепадами настрою. Може бути так, що через рік після останньої менструації менопауза "винагородить" вас пітливими ночами, припливами, почервонінням обличчя та тривогою, яка паралізує, навіть коли ви займаєтеся буденними справами. І коли здається, що це кінець, здоровʼя може підготувати новий неприємний сюрприз.

А потім настає момент, коли ви не можете сісти через пекучий біль у піхві. На вульві та внутрішній частині стегон також може відчуватися печіння. Багато жінок відмовляються від джинсів на користь легінсів і відчувають максимальний дискомфорт під час сидіння. І на жаль, великій кількості жінок соромно зізнатися близьким у цій проблемі.

Що викликає вагінальний біль

Досліджуючи власні симптоми, скоріше за все ви дізнаєтеся про такий діагноз як вульвовагінальна атрофія. Втрата естрогену під час менопаузи викликає низку змін у тілі. Слизова піхви стає тоншою, сухішою та менш еластичною. Відчуття печіння, дискомфорту та навіть болю можуть серйозно вплинути на якість життя.

Виявляється до 70% жінок у менопаузі стикаються з подібними симптомами. Проте лише 7% медичних працівників активно запитують про ці проблеми на консультаціях. Тож не варто соромитися лікаря та щось від нього приховувати, а одразу розповісти про те, що викликає дискомфорт.

Чому про це так мало говорять

Стан часто називають "урогенітальною атрофією" чи "сечостатевим синдромом менопаузи". Ці терміни звучать складно та науково, але мало хто з жінок чує про них до появи симптомів. Наша культура також винна у замовчуванні цих проблем, адже суспільство звикло ігнорувати цей період жіночого життя.

Вплив на життя

Симптоми можуть мати глибокі психологічні наслідки. Депресія, тривога та зниження самооцінки стають супутниками багатьох жінок. Це може впливати на стосунки з партнерами, а також на можливість займатися улюбленими справами. Такі симптоми, як печіння чи неможливість носити обтислий одяг, можуть серйозно обмежити звичайне життя.

Як впоратися з вагінальним болем

Естрогенні креми. Креми з естрогеном для місцевого застосування можуть значно покращити стан. За певний період використання ви зможете знову носити джинси та насолоджуватися комфортом у повсякденному житті.

Високотехнологічні методи лікування. Серед таких методів — O-Shot (ін’єкції плазми, збагаченої тромбоцитами) або радіочастотний мікронідлінг, які стимулюють регенерацію тканин та посилюють кровообіг.

Трави для підтримки тканин. Рекомендуються корінь алтея, червона конюшина та чорнобривці для зволоження тканин. А трави, як-от бадилля вівса та ромашка, допомагають знизити рівень стресу.

Регулярна сексуальна активність. Секс може покращити приплив крові до тканин і допомогти зберегти їхню еластичність. Для тих, хто стикається з болем, альтернативою можуть стати розширювачі піхви чи консультації зі спеціалістом.

Менопауза не повинна означати втрату комфорту та якості життя. Якщо ви стикаєтеся з подібними симптомами, не соромтеся звертатися до лікаря. Цей стан не повинен залишати вас з відчуттям безвиході. Допомога існує і жінкам не варто миритися з дискомфортом.

Відкрита розмова про ці симптоми може змінити життя багатьох. Якщо вам некомфортно говорити про це, пам’ятайте, що ви не самі — мільйони жінок проходять через те саме. Знайте, що вагінальний біль не повинен стати вашою долею, йому можна зарадити.

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