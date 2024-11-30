Менопауза: як захистити серце у складний період

Менопауза – природний етап у житті кожної жінки, який супроводжується припиненням менструальних циклів. Проте зміни, що відбуваються в організмі у цей період, можуть мати не лише очевидні симптоми, як-от припливи чи порушення сну, а й значно глибші, зокрема вплив на серцево-судинну систему.

Видання Medical News Today розповіло, що хвороби серця вбивають більше жінок, ніж усі форми раку разом. Ба більше, ризик серцевих захворювань у жінок може істотно зрости в перименопаузі (періоді, що передує менопаузі) та після неї.

Як змінюється організм у період менопаузи

Менопауза – це завершення менструації, яке зазвичай настає у середньому у віці 52 років. Вона поділяється на кілька етапів:

Перименопауза: починається за кілька років до останньої менструації, коли рівень гормонів починає поступово знижуватися. Менопауза: підтверджується, якщо менструація відсутня протягом 12 місяців. Постменопауза: період після менопаузи, коли організм адаптується до нового гормонального балансу.

У цей час жінки можуть стикатися із такими симптомами: припливи, нічна пітливість, сухість піхви, зниження лібідо, ламкість нігтів, витончення волосся, а також емоційні коливання. Усе це – наслідок зниження рівня естрогену та прогестерону.

Роль естрогену у захисті серця

Естроген є природним захисником серцево-судинної системи жінок. До менопаузи, завдяки високому рівню цього гормону, ризик серцевих захворювань у жінок значно нижчий, ніж у чоловіків. Але після падіння рівня естрогену ситуація змінюється.

Естроген виконує кілька важливих функцій:

Розширює кровоносні судини, сприяє еластичності тканин.

Чинить протизапальну дію, знижує ризик утворення атеросклеротичних бляшок.

Допомагає підтримувати нормальний рівень "хорошого" холестерину.

Коли рівень естрогену знижується, ризики серцевих захворювань значно зростають.

Ризики для серця в період менопаузи

Зниження рівня естрогену впливає на низку серцево-судинних показників:

Підвищення артеріального тиску.

Зростання рівня "поганого" холестерину та накопичення атеросклеротичних бляшок.

Збільшення вісцерального жиру, що підвищує ризик запалення та інсулінорезистентності.

Зміни у частоті серцевих скорочень та варіабельності серцевого ритму.

У жінок, які перенесли ранню менопаузу (до 40 років), ризики серцевих захворювань ще вищі.

Як підтримувати здоров’я серця

Існує три основні підходи для мінімізації ризику серцевих захворювань у період менопаузи:

Здоровий спосіб життя

Фізична активність: регулярні тренування зміцнюють серце та судини.

Збалансоване харчування: рекомендована зелена середземноморська дієта з рибою, овочами, цільнозерновими продуктами та мінімумом тваринних жирів.

Відмова від шкідливих звичок: куріння та надмірне вживання алкоголю підвищують ризики.

Замісна гормональна терапія

Гормональна терапія, розпочата протягом перших 10 років після менопаузи, може знизити ризик серцевих захворювань. Трансдермальний естроген (гелі, пластирі) показав кращі результати, ніж оральний, проте він потребує уважного підходу для зниження ризику розвитку раку ендометрія.

Контроль за станом здоров’я.

Регулярні обстеження, контроль рівня холестерину, артеріального тиску та глюкози допоможуть вчасно виявляти потенційні ризики.

Менопауза – складний період, але водночас нагода подбати про себе. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та вчасне звернення до лікаря допоможуть зберегти здоров’я серця та покращити якість життя. Хоча ризики серцево-судинних захворювань зростають із настанням менопаузи, своєчасні заходи дозволяють успішно запобігати їхнбому розвитку.

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