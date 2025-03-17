Німеччина передала нову військову допомогу Україні: список озброєння

Німеччина 17 березня оновила список військової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійшли зенітні установки Gepard та безпілотники.

Про це свідчить оновлений перелік озброєння на сайті федерального уряду Німеччини.

До оновленого переліку німецької військової допомоги для України увійшли:

24 протимінні, захищені від засідок транспортні засоби MRAP,

боєприпаси для танків Leopard 1,

боєприпаси до бойових машин піхоти MARDER,

боєприпаси до БМП,

три самохідні зенітні установки Gepard та 10 тис. боєприпасів до них (боєкомплект Gepard становить 640 пострілів),

ракети для зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM середньої дальності,

5000 боєприпасів 155 мм,

2000 боєприпасів 122 мм,

8000 боєприпасів 120 мм,

50 розвідувальних дронів VECTOR із запасними частинами,

30 гусеничних дронів Gereon RCS,

30 систем виявлення дронів,

дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1,

100 переносних систем розмінування,

два мінних трали,

лазерні далекоміри,

інфрачервоні біноклі,

транспортні засоби,

штурмові гвинтівки,

аптечки.

Нагадаємо, раніше потенційний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ФРН готується виділити додаткову допомогу для України на 3 млрд євро.