Україна підписала меморандум з виробником системи IRIS-T: чим це важливо

Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.
Меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, підписаний. Для України це важливо тим, що IRIS-T є важливою частиною її протиповітряного щита.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", – зазначив Умєров.
Умєров подякував Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці.
"Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", – сказав він.
Зазначимо, що німецький виробник зброї Diehl Defence раніше робив заяву щодо постачання IRIS-T. Так, виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух рік тому заявляв, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО.
Раніше ТСН.ua писав, що відомо про IRIS-T.
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