Україна підписала меморандум з виробником системи IRIS-T: чим це важливо

Меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, підписаний. Для України це важливо тим, що IRIS-T є важливою частиною її протиповітряного щита.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", – зазначив Умєров.

Умєров подякував Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці.

"Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", – сказав він.

Зазначимо, що німецький виробник зброї Diehl Defence раніше робив заяву щодо постачання IRIS-T. Так, виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух рік тому заявляв, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО.

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про IRIS-T.

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