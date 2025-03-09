Україна отримала на озброєння румунські ЗРК - Defense Express

Раніше про постачання цієї техніки не повідомлялося.

Україна отримала на озброєння румунський зенітний ракетний комплекс CA-95, який є копією радянського ЗРК типу "Стрела-1".

Про це інформує Defense Express.

Експерти пишуть, що у мережі з'явилися фотографії українських військових з ЗРК CA-95 в оригінальному румунському камуфляжі. Наразі невідомо, скільки одиниць даної техніки отримала Україна, за даними з відкритих джерел, наразі у Румунії на озброєння є 48 таких комплексів.

Раніше про постачання цієї техніки не повідомлялося, тому це перший зафіксований факт їх використання на території України.

Даний ЗРК має можливість запуску чотирьох ракет класу "земля-повітря". Комплекс може працювати по цілях на висоті від 50 до 3500 метрів та на відстані від 800 до 4200 метрів.

Раніше повідомлялося, що Європа може швидко та економно озброїти Україну без виснаження власних арсеналів.

Ми раніше інформували, що британські Storm Shadow можуть стати безкорисними для України через блокування розвідданих США.

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