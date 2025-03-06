Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США

Це рішення може серйозно позначитися на ефективності Storm Shadow, які Україна активно застосовувала, зокрема для ударів по цілях у Курській області РФ.

Україна може втратити можливість ефективного використання британських крилатих ракет Storm Shadow після рішення Дональда Трампа заблокувати передачу розвідданих США союзникам.

Про це пише Daily Mail.

Після того, як адміністрація президента США призупинила військову допомогу Києву, Вашингтон також обмежив доступ Великої Британії та інших союзників до критично важливої інформації, яка використовувалася для наведення ударів по цілях на території Росії.

Як повідомляє MailOnline, британським розвідувальним службам і військовим офіційно заборонено ділитися розвідданими США з Україною. Це рішення може серйозно позначитися на ефективності Storm Shadow, які Україна активно застосовувала, зокрема для ударів по цілях у Курській області РФ.

Storm Shadow – високоточні ракети великої дальності, розроблені Великобританією та Францією (під назвою Scalp), здатні знищувати укріплені бункери, склади боєприпасів, командні центри та критично важливу інфраструктуру. Їхня дальність сягає 250 км, а вартість однієї ракети оцінюється приблизно в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.