США намагаються "засліпити" Україну: чи вдасться їм це

Наслідком напруженої зустрічі між Дональдом Трампом, Дж. Д. Венсом і Володимиром Зеленським у Білому домі стало рішення адміністрації США суттєво обмежити передачу розвідданих Україні. Це може вплинути на здатність українських військових захищати мирне населення від російських атак і здійснювати операції на далекі відстані.

Про це пише Forbes.

З початку повномасштабного вторгнення Україна значною мірою покладалася на американські супутники та комерційні космічні сервіси, які оплачували США та союзники. Вони допомагали збирати розвіддані, координувати атаки та відстежувати російські війська, використовуючи супутникові знімки, радіолокацію та комунікаційні мережі.

Однак обмеження обміну розвідданими не означає повної ізоляції України. Європейські союзники, такі як Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди, мають власні розвідувальні можливості й продовжують надавати Києву підтримку. Наприклад, Україна ще в 2022 році орендувала супутник Iceye, що дозволив отримати критично важливі дані. Німеччина нещодавно інвестувала у розширення українських можливостей космічного спостереження, а Нідерланди фінансують доступ до супутникових знімків компанії Maxar.

Польща, своєю чергою, фінансує доступ України до мережі Starlink, яка забезпечує зв’язок для військових, попри побоювання щодо можливих обмежень з боку Ілона Маска. Водночас Європейський Союз веде переговори з Eutelsat щодо забезпечення альтернативних каналів зв’язку.

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США, намагаючись тиснути на Київ, ризикують нашкодити власним інтересам, оскільки американська розвідка значною мірою залежить від співпраці з партнерами. Особливо це стосується альянсу Five Eyes, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Проте політика Трампа загрожує й цьому союзу. В умовах торгової війни між Вашингтоном і Оттавою та на тлі суперечливих заяв його радників про можливість виключення Канади зі структури Five Eyes, співпраця між західними розвідками може похитнутися.

Україна втрачає частину доступу до американських даних, але не залишається без альтернатив. Водночас рішення Трампа може підірвати не лише обороноздатність Києва, а й стабільність західних розвідувальних альянсів.

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. З окрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.