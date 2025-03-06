Повернення українців із-за кордону: чи є відповідна програма та на що підуть 150 млн грн

Наразі немає жодної конкретики щодо Міністерства єдності і програми щодо повернення людей з-за кордону наразі. При цьому марно витрачаються шалені гроші, які могли спрямувати, до прикладу, на підтримку переселенців.

Про це сказав Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

"Такі виділення грошей не супроводжуються зрозумілими діями та планами, які мають затверджуватися принаймні Урядом. Жодної програми щодо повернення наших людей на сьогодні не існує. Тому ці витрати виглядають щонайменше дивними. Насправді це абсолютне марнотратство. Або немає розуміння, або я бажання відкрити формально ці хаби, досягти результатів у відкритті певних офісів, тому все гаразд", - висловився Андрющенко.

Він додає, що люди у Мін'єдності просто не розуміють, як треба стимулювати українців повертатися з-за кордону після завершення війни. Андрющенко наголошує: сьогодні нам як ніколи потрібна підтримка людей, які перебувають у Європі, щоб демонструвати єдність, відстоювати права та бажання України боротися далі.

"Ми не бачимо, щоб Мін'єдностіі очолювало ці рухи. І на це нерозуміння ми витрачаємо 50 млн грн. Це немало. 100 сімей внутрішніх переселенців могли отримати житло в Україні", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо. Кабмін ухвалив рішення про виділення 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.

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