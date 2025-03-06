В Україні зросла середня зарплата: хто отримує найбільше

Попит на робітничі спеціальності продовжить зростати через активне відновлення країни.
Наприкінці 2024 року в Україні середня заробітна плата збільшилася на 23,1%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Найбільше зростання спостерігається в таких сферах:
- ІТ-фахівці та представники телекомунікаційної сфери — вони заробляють майже 52,5 тисяч грн
- фахівці з авіаційного транспорту — 43,9 тисяч грн
- фахівці у фінансовій та страховій сферах — 41,4 тисяч грн
- Наприклад, маленькі зарплати в українців, які пов'язали своє життя з культурою. Працівники бібліотек, театрів і музеїв щомісяця отримують у середньому понад 13 тисяч грн
Яка зарплата в інших сферах:
- освіта — 14,6 тисяч грн
- охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — щонайменше 16,9 тисяч грн.
- у сфері готельно-ресторанного господарства не дотягують до 15,9 тисяс грн
- поштовій сфері — ледве перевищують показник у 16,1 тисяч грн
- Середня зарплата будівельників — трохи більше 16,9 тисяч грн
- працівники провідної експортної галузі — сільського господарства отримують 17,6 тисяч грн
Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата 2025 року зросте до 25 732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.
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