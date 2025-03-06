В Україні зросла середня зарплата: хто отримує найбільше

Наприкінці 2024 року в Україні середня заробітна плата збільшилася на 23,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше зростання спостерігається в таких сферах:

ІТ-фахівці та представники телекомунікаційної сфери — вони заробляють майже 52,5 тисяч грн

фахівці з авіаційного транспорту — 43,9 тисяч грн

фахівці у фінансовій та страховій сферах — 41,4 тисяч грн

Наприклад, маленькі зарплати в українців, які пов'язали своє життя з культурою. Працівники бібліотек, театрів і музеїв щомісяця отримують у середньому понад 13 тисяч грн

Яка зарплата в інших сферах:

освіта — 14,6 тисяч грн

охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — щонайменше 16,9 тисяч грн.

у сфері готельно-ресторанного господарства не дотягують до 15,9 тисяс грн

поштовій сфері — ледве перевищують показник у 16,1 тисяч грн

Середня зарплата будівельників — трохи більше 16,9 тисяч грн

працівники провідної експортної галузі — сільського господарства отримують 17,6 тисяч грн

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата 2025 року зросте до 25 732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.

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