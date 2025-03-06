В Україні оголошено I рівень небезпечності: в чому причина

Жовтий рівень небезпеки означає потенційно небезпечні погодні умови, які можуть вплинути на життя людей та роботу інфраструктури.

На сьогодні, 6 березня, в Україні оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, негода охопить більшість областей України, крім південної частини та більшості західних регіонів. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У зв’язку з цим у вказаних регіонах оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Жителів цих областей закликають бути обережними, особливо під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Штурмове попередження на 6 березня / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, до кінця тижня температура повітря вдень підвищиться до +14+16 градусів, а в окремих регіонах, зокрема в центрі та на півдні, термометри можуть показувати до +18 градусів.

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