В Украине объявлен I уровень опасности: в чем причина

Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия, которые могут повлиять на жизнь людей и работу инфраструктуры.

Сегодня, 6 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода охватит большинство областей Украины, кроме южной части и большинства западных регионов. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В этой связи в указанных регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Жителей этих областей призывают осторожничать, особенно во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Штурмовое предупреждение на 6 марта / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, к концу недели температура воздуха днем повысится до +14+16 градусов, а в отдельных регионах, в том числе в центре и на юге, термометры могут показываться до +18 градусов.

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