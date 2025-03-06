Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 6 марта

Астрологический прогноз на 6 марта

Петух - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях – от личного до коллективного и общественного – и защищать невинно обиженных.

Символ дня: петух. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому имеет смысл подумать, как его поддержать.  

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно выполнять любые садовые работы. 

Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать талисманы и обереги для профессиональных успехов и привлечения финансовой удачи. 

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно совершить, даже если делать этого по какой-то причине не хочется. 

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца

Цитата дня: "Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки пойдут нам на пользу" (Боб Марли). 

Читайте также:

Договорился! Трампу готовят импичмент после выступления в конгрессе

Договорился! Трампу готовят импичмент после выступления в конгрессе

Похожие темы:

Следующая публикация