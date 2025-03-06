Астрологический прогноз на 6 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях – от личного до коллективного и общественного – и защищать невинно обиженных.

Символ дня: петух.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому имеет смысл подумать, как его поддержать.

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно выполнять любые садовые работы.

Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать талисманы и обереги для профессиональных успехов и привлечения финансовой удачи.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно совершить, даже если делать этого по какой-то причине не хочется.

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца

Цитата дня: "Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки пойдут нам на пользу" (Боб Марли).

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