Астрологический прогноз на 6 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях – от личного до коллективного и общественного – и защищать невинно обиженных.
Символ дня: петух.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому имеет смысл подумать, как его поддержать.
Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: можно выполнять любые садовые работы.
Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать талисманы и обереги для профессиональных успехов и привлечения финансовой удачи.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно совершить, даже если делать этого по какой-то причине не хочется.
Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца
Цитата дня: "Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки пойдут нам на пользу" (Боб Марли).
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