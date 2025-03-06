В Сумах беспилотник попал в склад, есть жертва

На месте удара вспыхнул пожар.
В ночь на 6 марта 2025 года в Сумах в результате попадания российского ударного беспилотника в складское помещение вспыхнул пожар.
Об этом исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь заявил в социальных сетях.
"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений", – сказал он.
Вспыхнул пожар, на месте работают все службы.
Позже Общественное сообщило, что в результате российского удара сейчас известно об одном погибшем человеке, сообщили в Сумском городском совете.
Напомним, что в Кривом Роге врачи борются за жизнь 20 раненых после вражеского удара.
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