У Сумах безпілотник влучив у склад, є жертва

На місці удару спалахнула пожежа.
У ніч проти 6 березня 2025 року у Сумах унаслідок влучання російського ударного безпілотника у складське приміщення спалахнула пожежа.
Про це виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар заявив у соціальних мережах.
"На жаль, є влучання "Шахеда" в одне зі складських приміщень", - сказав він.
Спалахнула пожежа, на місці працюють всі служби.
Пізніше Суспільне повідомило, що внаслідок російського удару нині відомо про одну загиблу людину, повідомили у Сумській міській раді.
Нагадаємо, що у Кривому Розі лікарі борються за життя 20 поранених після ворожого удару.
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