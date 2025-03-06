У Сумах безпілотник влучив у склад, є жертва

У ніч проти 6 березня 2025 року у Сумах унаслідок влучання російського ударного безпілотника у складське приміщення спалахнула пожежа.

Про це виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар заявив у соціальних мережах.

"На жаль, є влучання "Шахеда" в одне зі складських приміщень", - сказав він.

Спалахнула пожежа, на місці працюють всі служби.

Пізніше Суспільне повідомило, що внаслідок російського удару нині відомо про одну загиблу людину, повідомили у Сумській міській раді.

Нагадаємо, що у Кривому Розі лікарі борються за життя 20 поранених після ворожого удару.

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