РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, під завалами можуть бути люди – перші деталі

Перші поранені вже в лікарні у тяжкому стані. Це 43-річний чоловік і 49-річна жінка.

Пізно ввечері 5 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо", – зазначив він.

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул написав на своїй сторінці в Тelegram, що окупанти поцілили по місту ракетою.

"Пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежа. Перші поранені вже в лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", – повідомив Вілкул.

Згодом голова ОВА Лисак уточнив, що наразі відомо про двох постраждалих у Кривому Розі. Це 43-річний чоловік і 49-річна жінка. Обоє перебувають у тяжкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 лютого російські окупанти також завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки був загиблий і травмовані.

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