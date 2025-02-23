Росіяни атакували Кривий Ріг: зруйновано храм УПЦ МП

Удар стався в той час, коли богослужіння не проводилися.

У ніч проти 23 лютого, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг, влучивши в житлову зону. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено православний храм Московського патріархату.

Про це повідомляє Радіо Свобода та Суспільне.

Протоієрей Домініан, настоятель храму Першомученика Стефана, розповів, що одна з ракет влучила прямо в храм, що зробило його відновлення неможливим. Однак вдалося забрати святині, що залишилися цілими. Удар відбувся на щастя, коли богослужіння не проводилися, це допомогло уникнути жертв.

У Кривому Розі ворожа ракета пошкодила храм УПЦ МП

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 22 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Попередньо, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Читайте також: