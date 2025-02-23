Росіяни атакували Кривий Ріг: зруйновано храм УПЦ МП

Удар стався в той час, коли богослужіння не проводилися.
У ніч проти 23 лютого, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг, влучивши в житлову зону. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено православний храм Московського патріархату.
Про це повідомляє Радіо Свобода та Суспільне.
Протоієрей Домініан, настоятель храму Першомученика Стефана, розповів, що одна з ракет влучила прямо в храм, що зробило його відновлення неможливим. Однак вдалося забрати святині, що залишилися цілими. Удар відбувся на щастя, коли богослужіння не проводилися, це допомогло уникнути жертв.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 22 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Попередньо, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Читайте також: