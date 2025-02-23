Россияне атаковали Кривой Рог: разрушен храм УПЦ МП

Удар произошел в то время, когда богослужения не проводились.

В ночь на 23 февраля, российские войска совершили атаку на Кривой Рог, попав в жилую зону. В результате обстрела серьезно поврежден православный храм Московского патриархата.

Об этом сообщает Радио Свобода и Общественное.

Протоиерей Доминиан, настоятель храма Первомученика Стефана, рассказал, что одна из ракет попала прямо в храм, что сделало его восстановление невозможным. Однако удалось забрать оставшиеся целыми святыни. Удар произошел к счастью, когда богослужения не проводились, это помогло избежать жертв.

В Кривом Роге вражеская ракета повредила храм УПЦ МП

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 22 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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