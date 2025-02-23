Маск заставляет госслужащих США отчитываться о своей эффективности

В Соединенных Штатах государственные служащие начали получать электронные письма с просьбой объяснить, какую работу они выполняли на прошлой неделе. Илон Маск, возглавляющий Департамент правительственной эффективности, объявил, что отказ от ответа будет расцениваться как увольнение.

Об этом сообщает CNN.

На электронные ящики правительственных работников начали поступать письма с темой "Что ты делал на прошлой неделе?" Офис управления персоналом требует до конца понедельника отправить список из пяти достижений в неделю и копию отчета передать руководителю. Информацию под грифом "секретно" раскрывать не нужно

Но несколько агентств национальной безопасности, включая ФБР и несколько других федеральных департаментов, посоветовали своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо немедленно, предполагая, что исполнительная власть не была проинформирована о требовании и не была готова к ней.

Илон Маск подтвердил, что такие рассылки поступают по поручению Трампа:

"Согласно инструкциям президента, все федеральные служащие должны объяснить, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как отставка", – написал Маск в соцсети Х.

"Комментарию Маска не хватает юридической силы", — сказал американский юрист Майкл Феллингс, отметив, что требование к работникам отчитываться об их работе за прошедшую неделю является "глупым и ненужным запросом".

В профсоюзе в свою очередь сказали, что будут обжаловать все незаконные увольнения его членов.

"Вновь Илон Маск и администрация Трампа продемонстрировали свое полное пренебрежение к федеральным служащим и важнейшим услугам, которые они оказывают американскому народу. Это жестоко и пренебрежительно по отношению к сотням тысяч ветеранов государственной службе – заставлять их оправдываться за выполнение своих должностных обязанностей перед этим оторванным, неизбранным миллиардером, который в своей жизни ни часа честно не работал на государственной службе", - пишет Американский профсоюз государственных служащих.

Напомним, Дональд Трамп призвал Маска "агрессивнее" увольнять госслужащих.

Читайте также: