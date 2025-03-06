Астрологічний прогноз на 6 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна відновлювати справедливість на всіх рівнях – від особистого до колективного та громадського – та захищати невинно скривджених.

Символ дня: Півень.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: будь-які хвороби сьогодні пов'язані зі зниженням імунітету, тому має сенс подумати, як його підтримати.

День сприятливий для початку будь-якої дієти.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи: можна виконувати будь-які садові роботи.

Магія та містика дня: рекомендується виготовляти талісмани та обереги для професійних успіхів та залучення фінансової удачі.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на вчинки, які обов'язково потрібно зробити, навіть якщо робити цього за якоюсь не хочеться.

Табу дня: не можна їсти куряче м'ясо та яйця

Цитата дня: Все буде добре. І навіть учорашні помилки підуть нам на користь»(Боб Марлі).

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