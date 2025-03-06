Залужний сказав, скільки британців підтримують Україну

Посол наголосив, що Британія жодним чином не має хоч на півоберта розвернутися від України.

Станом на лютий Україну підтримували 52% громадян Великої Британії. Ця підтримка дуже важлива і її необхідно втримати.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету.

Залужний акцентував, що Британія жодним чином не має хоч на півоберта розвернутися від України. На сьогодні це дуже і дуже важливо.

"Прямо на 1 лютого 52% британців підтримували Україну; 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського на посту. Разом з цим до свого уряду давали довіри усього 26%. І це про щось каже", – повідомив посол.

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Він наголосив на важливості збереження цієї політичної підтримки.

"Ось саме утримання цієї політичної підтримки для нас далі тягне за собою все решта. І ця підтримка має залишитись. Як це зробити – вже має думати посол: як її посилювати, допомагати і так далі, у економічній сфері", – сказав Залужний.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Лондон, Київ та Париж домовилися спільно розробити план для припинення війни.