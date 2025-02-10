Залужний звернувся до молоді: потрібна рішучість, часу обмаль

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав Український католицький університет у Львові, де зустрівся зі студентами та провів з ними бесіду.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Валерій Залужний підкреслив, що йому подобається зустрічатися зі студентами, оскільки таке спілкування заряджає позитивом і зміцнює віру в майбутнє. Він додав, що розмова в Українському католицькому університеті була дуже дорослою, з гострими питаннями та відвертими відповідями.

Залужний підкреслив, що війна — це виснаження, і для перемоги потрібні нові підходи, лідерство та відповідальність. Часу обмаль, працювати треба в команді.

"У війні, як і під час будь-якої кризи, треба проявляти лідерство і брати на себе відповідальність. І в цих умовах значно складніше працювати – потрібна рішучість, часу обмаль, працюєш в команді, яка є, а не яку сам сформував. Ти дієш, але і припускаєшся помилок", - сказав він.

Посол зауважив, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Він також поділився, що його принципи не змінилися: важливо пам'ятати про людей, себе та роботу, а також про людяність, чесноти і єдність.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявляв про обмежену готовність Європи до війни на виснаження.

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