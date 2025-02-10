Є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена карта DeepState

З'явилася оновлена карта бойових дій. Є просування ворога, водночас ЗСУ відновили декілька позицій.

Про це повідомляє DeepState.

Як повідомили осінтери, Сили оборони відновили положення у Даченському, Водяному Другому та біля Кругленького.

Даченське Донецької області на мапі

Водяне Друге Донецької області на мапі

Кругленьке Курської області на мапі

При цьому ворог просунувся біля Дачного, Малинівки та Микільського.

Дачне Донецької обалсті на мапі

Малинівка Донецької області на мапі

Микільське Донецької області на мапі

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються виконати першочергове політичне завдання Кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

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