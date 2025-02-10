Є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена карта DeepState

Українські бійці надзусиллями стримують шалений тиск ворога.
З'явилася оновлена карта бойових дій. Є просування ворога, водночас ЗСУ відновили декілька позицій.
Про це повідомляє DeepState.
Як повідомили осінтери, Сили оборони відновили положення у Даченському, Водяному Другому та біля Кругленького.
При цьому ворог просунувся біля Дачного, Малинівки та Микільського.
Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються виконати першочергове політичне завдання Кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.
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