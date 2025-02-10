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Є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена карта DeepState

Є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена карта DeepState

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські бійці надзусиллями стримують шалений тиск ворога.

З'явилася оновлена карта бойових дій. Є просування ворога, водночас ЗСУ відновили декілька позицій.

Про це повідомляє DeepState.

Як повідомили осінтери, Сили оборони відновили положення у Даченському, Водяному Другому та біля Кругленького. 

Даченське Донецької області на мапі / ©
Даченське Донецької області на мапі
Водяне Друге Донецької області на мапі / ©
Водяне Друге Донецької області на мапі
Кругленьке Курської області на мапі / ©
Кругленьке Курської області на мапі

При цьому ворог просунувся біля Дачного, Малинівки та Микільського.

Дачне Донецької обалсті на мапі / ©
Дачне Донецької обалсті на мапі
Малинівка Донецької області на мапі / ©
Малинівка Донецької області на мапі
Микільське Донецької області на мапі / ©
Микільське Донецької області на мапі

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються виконати першочергове політичне завдання Кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

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