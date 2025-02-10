Украинские бойцы сверхусилиями сдерживают безумное давление врага.
Появилась обновленная карта боевых действий. Есть продвижение врага, в то же время ВСУ возобновили несколько позиций.
Об этом сообщает DeepState.
Как сообщили осинтеры, Силы обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького.
При этом враг продвинулся у Дачного, Малиновки и Никольского.
Ранее речь шла о том, что кафиры пытаются выполнить первоочередную политическую задачу Кремля и захватить Времен Яр. Почти за год это им не удается. Однако, если Времена Яр все же будут оккупированы, то следующим оборонным узлом станет город Константиновка.
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