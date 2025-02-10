Есть успехи ВСУ и продвижение врага: обновленная карта DeepState

Появилась обновленная карта боевых действий. Есть продвижение врага, в то же время ВСУ возобновили несколько позиций.

Об этом сообщает DeepState.

Как сообщили осинтеры, Силы обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького.

Даченское Донецкой области на карте

Водяное Второе Донецкой области на карте

Кругленькое Курской области на карте

При этом враг продвинулся у Дачного, Малиновки и Никольского.

Дачное Донецкой области на карте

Малиновка Донецкой области на карте

Никольское Донецкой области на карте

Ранее речь шла о том, что кафиры пытаются выполнить первоочередную политическую задачу Кремля и захватить Времен Яр. Почти за год это им не удается. Однако, если Времена Яр все же будут оккупированы, то следующим оборонным узлом станет город Константиновка.

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