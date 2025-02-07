Оккупанты пытаются запереть кольцо: в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации на Донецком направлении

Российская армия не отступает от своих намерений оккупировать Донбасс.

Захватчики давят с юго-востока села Терны.

Об этом сообщил Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24 ОШБ "Айдар".

По словам военного, оккупанты "смогли залететь на БМП в Ямполевку", однако ВСУ их технику уничтожили.

Также, Осман сообщил о сложной ситуации в одном из населенных пунктов Донецкой области.

"Трудная ситуация в Тернах, враг очень сильно давит с юго-востока, пытаясь запереть кольцо", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты продвинулись вблизи населенных пунктов Дачное и Успеновка в Донецкой области.

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