Как обеспечить себе роскошную жизнь и стать любимцем удачи: совет, которому 1000 лет

Великий Омар Хайям оставил потомкам не только научные труды и прекрасные поэзии, но и глубокие философские размышления о смысле жизни.

Мудрость ученого, поэта и великого мыслителя не теряет своей актуальности на протяжении многих веков, а его взгляды на судьбу, огорчения и счастье помогают людям понять важность простых вещей. В одном из своих рубаи Омар Хайям объяснил, как обеспечить себе роскошную жизнь и стать любимцем удачи.

"Мне святой веселый смех или пьяная истома,

Другая вера мне или ересь незнакома.

Я спросил Фортуну: "Кого ты любишь?"

Она ответила: "Сердца, где радость вечно дома"".

В строках четверостишия мудрец раскрывает секрет счастья и богатства – фортуна всегда благосклонна к тем, чьи сердца исполнены радости. Она не выбирает мрачных, озлобленных или недовольных. Напротив, удача и деньги идут к тем, кто умеет наслаждаться моментом, ценить каждую секунду своей жизни.

К тому же, мнение великого философа уже давно подтверждено учеными. Ученые определили, что любимцами судьбы являются те люди, которые чувствуют себя радостными и удовлетворенными жизнью. У них больше возможностей, они зарабатывают большие деньги, их все любят.

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