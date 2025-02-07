Почему нельзя есть хлеб, даже со срезанной плесенью: советы врача

Увидев плесень на хлебе, многие просто срезают заплесневевший участок, считая, что остальной продукт безопасен. Одна это большая ошибка.

Об этом сообщил врач Каран Раджан в TikTok.

Врач предупреждает, что видимая плесень - лишь верхушка проблемы. Она содержит споры, которые быстро распространяются по всему хлебу, и даже части без видимых признаков могут быть зараженными микотоксинами.

"И если вы видите это, то вы точно не видите скрытых корней. Это означает, что простое выбрасывание одного заплесневелого ломтика не сделает остальной хлеб безопасным для потребления", — отметил Раджан.

Плесень на хлебе может производить токсичные вещества, которые вредят организму. Часто люди пытаются избавиться от нее с помощью поджаривания или запекания, но высокая температура не устраняет микотоксины. Поэтому врач советует не употреблять хлеб с плесенью, даже после термической обработки.

Напомним, ученые назвали продукт, который может снизить риск преждевременной смерти.

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