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Ученые назвали продукт, который может снизить риск преждевременной смерти

Ученые назвали продукт, который может снизить риск преждевременной смерти

Яйца могут снизить риск преждевременной смерти / Фото: pixabay.com

Регулярное потребление яиц может оказать значительное положительное влияние на здоровье сердца.

Регулярное употребление яиц способно уменьшить риск преждевременной смерти, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщило издание Nutrients.

Яйца до сих пор вызывают споры среди ученых относительно их влияния на здоровье. С одной стороны, они являются богатым источником белка и питательных веществ, но с другой - их желток содержит холестерол, что может вредить сердечно-сосудистой системе. 

Учёные австралийского университета Монаша проанализировали данные более 8 тысяч пожилых людей из Австралии и США, которые участвовали в исследовании ASPREE. Участники указывали, как часто употребляют яйца: никогда или редко (0 или 1-2 раза в месяц), еженедельно (1-6 раз в неделю) или ежедневно (1 и более яиц в день).

Исследование показало, что регулярное потребление яиц может иметь значительное положительное влияние на здоровье сердца. Выявлено, что у тех, кто ел яйца 1-6 раз в неделю, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 29%, а общая смертность - на 17%.

Анализ также показал, что люди, которые придерживались здорового образа жизни и потребляли яйца 1 - 6 раза в неделю, имели на 44% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что связь между употреблением яиц и снижением риска сердечных заболеваний сохранялась независимо от уровня холестерола и жиров в крови. Впрочем, для того чтобы эти выводы стали основой для диетических рекомендаций для пожилых людей, нужны дополнительные клинические исследования.

Раньше мы писали, сколько яиц можно есть в день и как их полезнее готовить.

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