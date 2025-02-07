Ученые назвали напитки, значительно повышающие риск диабета

Недавнее исследование показало, что употребление напитков с высоким содержанием сахара может значительно увеличить риск развития диабета. Эти напитки способствуют набору веса, инсулиновой резистентности и влияют на уровень холестерина.

Об этом сообщила издание News Medical.

Хотя производители пытаются уменьшить потребление сахаросодержащих напитков, они до сих пор составляют половину добавленного сахара, который потребляют взрослые во многих странах.

Исследование показало, что употребление таких напитков уменьшает количество полезных бактерий в кишечнике, одновременно увеличивая количество вредных бактерий, питающихся сахаром. Это приводит к плохому метаболическому здоровью и повышению риска развития диабета. Изменения в составе кишечных бактерий могут существенно влиять на здоровье, в частности через 179 метаболитов крови, которые тесно связаны с потреблением сахаросодержащих напитков.

Исследование, возглавляемое эпидемиологом Янбо Джаном из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, показало, что высокий уровень вредных и низкий уровень полезных метаболитов в крови могут быть связаны с повышенным риском развития диабета. Однако, исследование имеет некоторые ограничения, такие как короткий период исследования и неполные данные о метаболитах. В то же время полученные результаты подтверждают предыдущие выводы о негативном влиянии сахаросодержащих напитков на кишечный микробиом.

Сахаросодержащие напитки уменьшают количество полезных бактерий в кишечнике и способствуют росту бактерий, которые поедают сахар, что может повышать риск диабета. Однако, когда учитывали массу тела участников, связь между потреблением таких напитков и развитием заболевания ослаблялась, что указывает на важность учета ожирения как фактора риска.

Напомним, ученые назвали продукт, который может снизить риск преждевременной смерти.

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