Вчені назвали напої, що значно підвищують ризик діабету

Нещодавнє дослідження показало, що вживання напоїв з високим вмістом цукру може значно збільшити ризик розвитку діабету. Ці напої сприяють набору ваги, інсуліновій резистентності та впливають на рівень холестерину.

Про це повідомила видання News Medical.

Хоча виробники намагаються зменшити споживання цукровмісних напоїв, вони досі становлять половину доданого цукру, який споживають дорослі в багатьох країнах.

Дослідження показало, що вживання таких напоїв зменшує кількість корисних бактерій у кишківнику, водночас збільшуючи кількість шкідливих бактерій, що живляться цукром. Це призводить до поганого метаболічного здоров'я і підвищення ризиком розвитку діабету. Зміни в складі кишкових бактерій можуть суттєво впливати на здоров’я, зокрема через 179 метаболітів крові, що тісно пов’язані зі споживанням цукровмісних напоїв.

Дослідження, очолюване епідеміологом Янбо Джаном з медичного коледжу Альберта Ейнштейна, показало, що високий рівень шкідливих та низький рівень корисних метаболітів у крові можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету. Проте, дослідження має деякі обмеження, такі як короткий період дослідження та неповні дані про метаболіти. Водночас отримані результати підтверджують попередні висновки про негативний вплив цукровмісних напоїв на кишковий мікробіом.

Цукровмісні напої зменшують кількість корисних бактерій в кишківнику і сприяють росту бактерій, які поїдають цукор, що може підвищувати ризик діабету. Однак, коли враховували масу тіла учасників, зв'язок між споживанням таких напоїв і розвитком захворювання ослаблювався, що вказує на важливість врахування ожиріння як фактору ризику.

Нагадаємо, вчені назвали продукт, який може знизити ризик передчасної смерті.

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