Вчені з'ясували, що станеться, якщо астронавт еякулює в космосі

Поки що жодна людина офіційно не займалася сексом у космосі.

Під час перебування на Міжнародній космічній станції (МКС), що триває місяцями, астронавти проводять свій вільний час, роблячи багато з того, що роблять люди на Землі. У зв'язку з цим виникає запитання: чи займаються астронавти мастурбацією або сексом у невагомості.

NASA не видало жодних суворих вказівок щодо "часу наодинці", хоча командири заявляли, що вони не дозволяють статеві стосунки на МКС. Тепер двоє вчених з'ясували, що станеться, якщо астронавт еякулює в космосі, пише Daily Mail.

Історикиня сексу, докторка Есме Луїза Джеймс, та експерт зі штучного інтелекту, доктор Метт Агню, звернулися до концепції збереження імпульсу, щоб зрозуміти, що станеться, якщо "чоловіча ракета вибухне в космосі".

Згідно з розрахунками пари, еякуляція штовхатиме астронавта назад зі швидкістю близько двох метрів на годину. Це може стати стимулом для астронавтів, які сподіваються бути жвавішими під час майбутніх місій на Марс.

Доктор Адам Воткінс, доцент кафедри репродуктивної фізіології та фізіології розвитку Ноттінгемського університету, раніше сказав: "Секс у космосі фізично можливий, але це буде не так легко, як тут, на Землі".

Джеймс і Агню використали фундаментальну концепцію фізики, відому як "збереження імпульсу". Метт Агню пояснив: "Закон збереження імпульсу говорить, що сумарний імпульс двох або більше тіл в системі залишатиметься незмінним. Це означає, що маса, помножена на швидкість еякуляту, дорівнюватиме масі, помноженій на швидкість чоловіка".

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За оцінками пари, середній об'єм еякуляту становитиме близько однієї чайної ложки, а його щільність – близько одного грама на мілілітр. Тим часом середня швидкість еякуляції, за словами вчених, становить приголошливі 45 км/год.

"Ми множимо масу на швидкість, і це дає нам імпульс еякуляту", - говорить доктор Агню.

Щоб зберегти імпульс і підкоритися фундаментальним законам фізики, швидкість чоловіка, помножена на його масу, також повинна дорівнювати цьому числу.

"Скажімо, середньостатистичний чоловік важить 70 кілограмів. Це означає, що швидкість повинна дорівнювати 0,000562 метра на секунду", - пояснив доктор Агню.

Простими словами, це означає, що еякуляція змусить астронавта рухатися назад зі швидкістю близько двох метрів на годину.

"Наскільки це швидко? Приблизно зі швидкістю середнього садового равлика", - пожартував доктор Агню. "Отже, якщо ви коли-небудь опинитеся у вакуумі космосу і захочете використати еякулят як паливо, ви не рухатиметесь дуже швидко".

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Жодна людина ніколи офіційно не займалася сексом у космосі, і відсутність гравітації може ускладнити це. Німецький астронавт Ульріх Вальтер якось в інтерв'ю припустив, що люди можуть шукати натхнення у тваринному світі. Дельфіни іноді вдаються до допомоги третього, щоб зіштовхнути пару разом і не дати їм розплистися під час спарювання.

Волтер припустив, що відкриті астронавти також могли б звернутися за допомогою до друга, який би допоміг їм зблизитися. Крім того, Пол Рут Вольпе, колишній фахівець з біоетики NASA, описав, як скромний ремінець на липучці може стати відповіддю: "Все на стінах космічної станції вкрите липучками, тож ви могли б скористатися цим, пристебнувши одного партнера до стіни. У цьому просторі потрібно бути креативним".

Нагадаємо, астронавтка NASA розповіла про жахливі наслідки перебування в космосі протягом 8 місяців. Суніта Вільямс втратила здатність виконувати життєво важливі функції організму.

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