NASA зробило сенсаційне відкриття про внутрішній світ Марсу: що відомо

Дослідники NASA зробили важливе відкриття щодо Марса, виявивши, що сейсмічні хвилі в його мантії рухаються набагато швидше, ніж було передбачено.

Про це повідомило NASA.

Штучний інтелект став важливим інструментом у планетології, допомагаючи вченим відкривати нові удари метеоритів на Марсі. Завдяки аналізу десятків тисяч знімків Марса, NASA змогло порівняти дані з місій, таких як InSight, з новими виявленими кратерами. Це відкриття підкреслює епоху великих даних у планетології, де високоякісні знімки і автоматичний аналіз дозволяють глибше розуміти активність планет.

Використання штучного інтелекту стало новим кроком у дослідженні планет, поєднуючи сейсмічні дані та інформацію про метеоритні удари, що відкриває нові горизонти в науці.

За час своєї роботи станція InSight зафіксувала понад 1300 марсотрусів, а штучний інтелект виявив 123 нових ударних кратери в радіусі 3000 км від місця розташування апарата. З них 49 збіглися із зареєстрованими сейсмічними подіями.

Цікавою знахідкою став кратер діаметром 21,5 метра в районі Cerberus Fossae. Проте виникла аномалія: за даними станції, він мав бути набагато далі від свого фактичного місця розташування – на 1640 км від InSight.

Згідно з попередніми уявленнями вчених, енергія більшості сейсмічних явищ на Марсі швидко вивітрюється в його корі. Проте нові дослідження ставлять під сумнів цю теорію.

"Це відкриття показує, що існує глибший і швидший шлях – назвемо його "сейсмічним шосе" – через мантію, який дозволяє землетрусам досягати далеких регіонів планети", - заявив член команди InSight Константінос Хараламбус.

Нагадаємо, раніше вчені виявили ще одну потенційно придатну для життя планету..

Читайте також: