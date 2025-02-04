Вибори не зупинять війну: Подоляк відреагував на вимоги США

За його словами, говорити про вибори без розуміння, як завершити війну, безглуздо. Адже саме Росія порушує міжнародні правила, і саме вона має змінити свою політику.

Останнім часом у ЗМІ з’являються повідомлення про можливість проведення виборів в Україні, зокрема про те, що США та Росія нібито наполягають на їх організації після зниження інтенсивності бойових дій.

Однак, як зазначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 Каналу, у цьому контексті важливо враховувати історичні паралелі. Наприклад, під час Другої світової війни вибори не проводили там, де тривали активні бойові дії.

Чи можливі вибори під час війни?

За словами Подоляка, у період війни неможливо забезпечити повний контроль над безпекою та гарантувати рівні умови для всіх учасників виборчого процесу. Окрім цього, варто враховувати поведінку Росії, яка не припинятиме війну заради виборів.

"Не варто сподіватися, що вона зупиниться задля проведення виборів, а потім відмовиться від своїх планів захопити Україну. Зрозуміло, що ціль країни-агресорки – зробити все, щоб президент підписав акт капітуляції", – наголосив Подоляк.

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За його словами, говорити про вибори без розуміння, як завершити війну, безглуздо. Адже саме Росія порушує міжнародні правила, і саме вона має змінити свою політику.

"Треба говорити не про те, що має зробити Україна. Україна і так дотримується певних правил і продовжить це робити. Треба говорити про те, що має зробити Росія", – підкреслив радник голови ОПУ.

Заяви Путіна про нелегітимність Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нелегітимність Володимира Зеленського є нібито перешкодою для переговорів. Проте Подоляк вважає, що ці заяви не мають жодного значення, оскільки сам Путін не проходив через чесні вибори вже два десятиліття.

"На його заяви не можна звертати увагу. Він буде періодично до них повертатися, говорити, з ким Росія готова щось підписувати, а з ким ні. Але такої опції як щось підписувати у росіян немає, бо вони агресори", – зазначив Подоляк.

Чому вибори не розв’яжуть проблему війни?

На думку радника голови ОПУ, будь-які сценарії, які пропонують США, мають базуватися на розумінні того, хто є агресором. Зупинити його можна лише через ефективні інструменти, серед яких економічні санкції та військова підтримка України.

"Якщо це не обговорюється, а обговорюються вибори – це дивно, бо самі по собі вибори не розв’язують жодної проблеми фіналізації війни", – наголосив Подоляк.

Він додав, що подібні заяви слід сприймати спокійно і не втомлюватися пояснювати логіку всіх процесів та неможливість завершити російську агресію лише через вибори в Україні.

Нагадаємо, що США наразі не порушували питання щодо необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Якщо команда Трампа порушить цю тему, Україна готова до обговорення.