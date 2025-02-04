Чи будуть вибори в Україні найближчим часом: пані посол дала відповідь

США поки що не тиснуть на Україну щодо виборів.

США поки що не підіймали питання про необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Якщо команда Трампа піднімуть цю тему, Україна готова до обговорення.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", — сказала посол.

Нагадаємо, Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями. Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що вибори неможливі під час воєнного стану, але допускає їх після завершення активних бойових дій.

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 9 травня. Однак у кулуарах парламенту звучать припущення, що якщо вдасться припинити вогонь, воєнний стан можуть скасувати, а президентські вибори провести вже цієї осені.

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