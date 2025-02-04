Будут ли выборы в Украине в ближайшее время: посол дала ответ

США пока не давят на Украину по выборам.

США пока не поднимали вопроса о необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года. Если команда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к обсуждению.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью проекту " Карпьяк на Общественном ".

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — сказала посол.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы невозможны во время военного положения, но допускает их после завершения активных боевых действий.

Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 9 мая. Однако в кулуарах парламента звучат предположения, что если удастся прекратить огонь, военное положение могут быть отменены, а президентские выборы провести уже этой осенью.

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