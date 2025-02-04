Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине

Атаки, осуществляемые Российской Федерацией на энергосистему Украины, могут создать риск ядерной аварии из-за сбоя в подаче электроэнергии с атомных станций. Это может произойти в результате удара по электроподстанциям.

Об этом заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси на своей странице в соцсети Х.

На своей странице Гросси опубликовал фотографии, на которых он посещает подстанцию вместе с министром энергетики Германом Галущенко. Снимки, вероятно, показывают, что являются средствами защиты от российских ударов.

"Я нахожусь на электроподстанции — важной части энергосистемы Украины, необходимой для ядерной безопасности. Ядерная авария может возникнуть в результате прямого нападения на станции, а также из-за перебоев в электроснабжении", — написал Гросси.

Заметим, что в течение трехлетнего вторжения РФ регулярно подвергала бомбардировкам энергетическую инфраструктуру Украины, включая подстанции, хотя и избегала прямых ударов по украинским атомным станциям.