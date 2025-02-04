Анита Луценко продала обед с собой за ошеломительную сумму

В Киеве состоялась закрытая презентация книги "15 вечеров с Хезер", которую написала экспертка по здоровому образу жизни и инфлюэнсер Анита Луценко.

Автор посвятила книгу женщине из Британии, которая в начале полномасштабного вторжения пригласила Аниту и ее дочь Мию пожить в ее доме недалеко от Лондона.

"Некоторые издательства предлагали мне совместить в этой книге собственную жизнь вместе с историями о Хезер, но я решила, что хочу посвятить этой невероятной женщине всю книгу. Потому что я действительно была приятно шокирована, какой невероятный вид она имеет в свои 75 лет! Поэтому с поддержкой подруг я решилась это сделать", – рассказала Луценко.

Анита Луценко

Также Анита призналась в комментарии ТСН.ua, что в выпуск книги не закладывала желание заработать, это был тот случай, когда была интересна сама идея – написать и выпустить эту книгу. "Я точно это сделала не для того, чтобы заработать деньги. Это чистое эмоциональное удовольствие и желание вдохновить женщин!"

К слову, на закрытом ивенте, кроме книги, можно было купить совместный обед с самой Анитой Луценко. Именно таким был один из лотов, разыгрываемый среди гостей во время благотворительного аукциона. "Я впервые в жизни буду это делать с мужем за деньги", – пошутила Анита, когда узнала, что самую большую сумму (10 тысяч гривен) предложил именно мужчина.

Анита Луценко

Относительно книги "15 вечеров из Хезер", в ней кроме рецептов вкусных блюд и интересных фактов о традициях и быте британцев, также есть жизненные советы, как чувствовать себя счастливым в любом возрасте.

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