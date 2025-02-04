Аніта Луценко продала обід з собою за приголомшливу суму

У Києві відбулася закрита презентація книги "15 вечорів із Хезер", яку написала експертка зі здорового способу життя і інфлюенсерка Аніта Луценко.

Авторка присвятила книгу жінці з Британії, яка на початку повномасштабного вторгнення запросила Аніту та її доньку Мію пожити в її будинку недалеко від Лондона.

"Деякі видавництва пропонували мені поєднати в цій книзі власне життя разом з історіями про Хезер, але я вирішила, що хочу присвятити цій неймовірній жінці всю книгу. Бо я дійсно була приємно шокована, який неймовірний вигляд вона має у свої 75 років! Тому з підтримкою подруг я наважилась це зробити", – розказала Луценко.

Аніта Луценко

Також Аніта зізналася у коментарі ТСН.ua, що у випуск книги не закладала бажання заробити, адже це був той випадок, коли була цікава сама ідея – написати і випустити цю книгу. "Я точно це зробила не для того, аби заробити гроші. Це чисте емоційне задоволення і бажання надихнути жінок!".

До слова, на закритому івенті, окрім книги можна було купити спільний обід з самою Анітою Луценко. Саме таким був один з лотів, який розігрували серед гостей під час благодійного аукціону. "Я вперше в житті буду це робити з чоловіком за гроші", – пожартувала Аніта, коли дізналася, що найбільшу суму (10 тисяч гривень) запропонував саме чоловік.

Аніта Луценко

Щодо книги "15 вечорів із Хезер", у ній окрім рецептів смачних страв і цікавих фактів про традиції та побут британців, також є життєві поради, як почуватися щасливим у будь-якому віці.

Читайте також: