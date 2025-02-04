Україна отримала нові важкі авіабомби: що про них відомо

Новий 1000-фунтовий варіант цієї керованої бомби, ймовірно, був створений спеціально для Повітряних сил України.

З 2023 року українські військові активно використовують 500-фунтові авіабомби JDAM-ER, проте тепер з’явилися ознаки отримання ще потужнішого озброєння. Новий 1000-фунтовий варіант цієї керованої бомби, ймовірно, був створений спеціально для Повітряних сил України.

Про це розповідає видання The Aviationist.

Нова JDAM-ER для України

Два роки тому США передали Україні 500-фунтові керовані авіабомби GBU-62 JDAM-ER, які значно посилили можливості українських винищувачів Су-27 та МіГ-29. Однак нещодавно оприлюднене відео демонструє, як Су-27 завдає удару вже 1000-фунтовими бомбами JDAM-ER, що раніше не фіксувалися у відкритих джерелах.

Існуючі JDAM-ER базувалися на 500-фунтовій бомбі Mk-82, тоді як нова модель, можливо, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Офіційного позначення цього боєприпасу поки немає, але, за припущеннями, він може отримати індекс GBU-63. Раніше відомими модифікаціями JDAM-ER були GBU-62 (500 фунтів) та GBU-64 (2000 фунтів), засновані відповідно на Mk-82 та Mk-84.

Таємний проєкт чи ексклюзивна розробка?

Американський оборонний концерн Boeing та військове командування США не повідомляли про розробку 1000-фунтової версії JDAM-ER. Досі комплекти JDAM-ER використовувалися, зокрема, для переобладнання морських мін Quickstrike Mk-62 та Mk-64, що застосовуються для ураження надводних і підводних цілей. Відомо, що існує також 1000-фунтова міна Mk-63 Quickstrike, але її адаптація під JDAM-ER офіційно не підтверджена.

Візуалізація комплекту JDAM-ER, що застосовується до 2000 фунтової бомби. / Фото: Boeing

Базовий комплект JDAM включає систему GPS/INS у хвостовій частині та спеціальну обшивку корпусу для стабільності польоту. Варіант JDAM-ER отримав додатковий комплект розкладних крил, що дозволяє збільшити дальність ураження до 40 миль (понад 64 км).

Ця технологія була розроблена у 2006–2008 роках Boeing спільно з Австралійською організацією оборонних досліджень DSTO. На її основі у 2016 році Королівські ВПС Австралії взяли на озброєння перші JDAM-ER. Паралельно Південна Корея разом із Boeing створювала JDAM-ER для 2000-фунтових бомб GBU-31/B.

Нагадаємо, нещодавно командування Сил безпілотних систем (СБС) підтвердило використання БПЛА дальньої дії. Дрон здатен нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.