Украина получила новые тяжелые авиабомбы: что о них известно

С 2023 года украинские военные активно используют 500-фунтовые авиабомбы JDAM-ER, однако теперь появились признаки получения еще более мощного вооружения. Новый 1000-фунтовый вариант этой управляемой бомбы был создан специально для Воздушных сил Украины.

Об этом рассказывает издание The Aviationist.

Новая JDAM-ER для Украины.

Два года назад США передали Украине 500-фунтовые управляемые авиабомбы GBU-62 JDAM-ER, значительно усилившие возможности украинских истребителей Су-27 и МиГ-29. Однако недавно обнародованное видео демонстрирует, как Су-27 наносит удар уже 1000-фунтовыми бомбами JDAM-ER, ранее не фиксировавшимися в открытых источниках.

Существующие JDAM-ER базировались на 500-фунтовой бомбе Mk-82, в то время как новая модель, возможно, построена на основе 1000-фунтовой Mk-83. Официального обозначения этого боеприпаса пока нет, но, предположительно, он может получить индекс GBU-63. Ранее известными модификациями JDAM-ER были GBU-62 (500 фунтов) и GBU-64 (2000 фунтов), основанные соответственно на Mk-82 и Mk-84.

Тайный проект или эксклюзивная разработка?

Американский оборонный концерн Boeing и военное командование США не сообщали о разработке 1000-фунтовой версии JDAM-ER. До сих пор комплекты JDAM-ER использовались, в частности, для переоборудования морских мин Quickstrike Mk-62 и Mk-64, применяемых для поражения надводных и подводных целей. Известно, что существует 1000-фунтовая мина Mk-63 Quickstrike, но ее адаптация под JDAM-ER официально не подтверждена.

Визуализация комплекта JDAM-ER, применяемого до 2000 фунтовой бомбы. / Фото: Boeing

Базовый комплект JDAM включает в себя систему GPS/INS в хвостовой части и специальную обшивку корпуса для стабильности полета. Вариант JDAM-ER получил дополнительный комплект раскладных крыльев, позволяющий увеличить дальность поражения до 40 миль (свыше 64 км).

Эта технология была разработана в 2006-2008 годах Boeing совместно с Австралийской организацией оборонных исследований DSTO. На ее основе в 2016 году Королевские ВВС Австралии взяли на вооружение первые JDAM-ER. Параллельно Южная Корея вместе с Boeing создавала JDAM-ER для 2000 фунтов бомб GBU-31/B.

Напомним, недавно командование Сил беспилотных систем (СБС) подтвердило использование БПЛА дальнего действия. Дрон способен нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возврата.