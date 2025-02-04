Странные продукты советских времен, некоторые из них даже считались элитными

В Советском Союзе существовал ряд продуктов, которые сегодня могут показаться необычными или даже странными. Некоторые из них были результатом дефицита, другие – следствием экспериментов пищевой промышленности. Сегодня таких продуктов не найти.

Продукты времен СССР, которые вы никогда не попробуете

Медовое масло: сладкий деликатес

Медовое масло производили из сливочного масла жирностью 52% и пчелиного меда, которого в продукте было около четверти. Эта смесь имела мягкую консистенцию и сладкий вкус в зависимости от сорта использованного меда. Его использовали в качестве намазки для бутербродов и для приготовления домашних тортов.

Советский пищевопром выпускал масло с добавлением цикория, вкус которого был достаточно специфичным.

Уксусные салаты: альтернатива свежим овощам

Из-за дефицита свежих овощей и фруктов в СССР были популярны салаты на основе вареных овощей, таких как морковь, свекла и картофель, с добавлением соленых огурцов и зеленого горошка. Такие салаты заправляли уксусом или растительным маслом, что делало их достаточно тяжелыми для пищеварения.

Апельсиновый майонез: экспериментальный соус

Апельсиновый майонез являлся одним из необычных продуктов советской пищевой промышленности. Этот соус сочетал традиционный майонез с добавлением апельсинового сока или эссенции, придавая ему сладковато-кислый вкус. Он содержал 35% жира, производился с добавлением апельсинового сока или джема и считался десертным. Он использовался в качестве заправки для салатов и дополнения к разным блюдам.

Плавленый творог в тюбиках

Продукт под названием "Янтарь", упакованный в тюбики, выглядел необычно и напоминал что-то космическое. Сегодня формат тюбиков почти не используется, а плавленый сыр чаще всего продается в брикетах или кусочками.

Кофе и какао в брикетах

Такой тип продуктов был популярен не только среди взрослых – бросил в чашку с кипятком – и напиток готов, но и среди детей. Дети грызли их без воды, считая вкусным десертом.

Подобным образом производился и кисель — в брикетах, его можно было приготовить, растворив брикет в горячей воде.

Ионитное молоко

Молоко подвергалось специальной обработке, которая уменьшала содержание кальция, делая его состав похожим на материнское молоко. Считалось, что по составу оно похоже на материнское молоко, потому что содержало на 22% меньше кальция. Его использовали в медицинских учреждениях и педиатрических клиниках для питания малышей, нуждавшихся в специальном.

Фруктовый кефир

Йогуртов в современном понимании в СССР не было, но был 2,5% и 1% фруктовый кефир. В него добавляли сиропы, варенье, джемы и сублимированные или замороженные ягоды, получали фруктовый кефир.

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