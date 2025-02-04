Дивні продукти радянських часів, деякі з них навіть вважалися елітними

У Радянському Союзі існувала низка продуктів, які сьогодні можуть здатися незвичайними або навіть дивними. Деякі з них були результатом дефіциту, інші — наслідком експериментів харчової промисловості. Сьогодні такі продукти не знайти.

Продукти часів СРСР, які ви ніколи не спробуєте

Медове масло: солодкий делікатес

Медове масло виготовляли з вершкового масла жирністю 52% та бджолиного меду, якого у продукті було близько чверті. Ця суміш мала м'яку консистенцію та солодкий смак, залежно від сорту використаного меду. Його використовували як намащення для бутербродів та для приготування домашніх тортів.

Радянський харчопром випускав масло з додаванням цикорію, смак якого був досить специфічним.

Оцтові салати: альтернатива свіжим овочам

Через дефіцит свіжих овочів та фруктів у СРСР були популярні салати на основі варених овочів, таких як морква, буряк та картопля, з додаванням солоних огірків та зеленого горошку. Такі салати заправляли оцтом або олією, що робило їх досить важкими для травлення.

Апельсиновий майонез: експериментальний соус

Апельсиновий майонез був одним із незвичайних продуктів радянської харчової промисловості. Цей соус поєднував традиційний майонез із додаванням апельсинового соку або есенції, надаючи йому солодкувато-кислого смаку. Він містив 35% жиру, виготовлявся з додаванням апельсинового соку або джему та вважався десертним. Він використовувався як заправка для салатів та доповнення до різних страв.

Плавлений сир у тюбиках

Продукт під назвою "Янтар", упакований у тюбики, мав вигляд незвичний і нагадував щось космічне. Сьогодні формат тюбиків майже не використовується, а плавлений сир найчастіше продається у брикетах або нарізаним шматочками.

Кава та какао в брикетах

Такий тип продуктів був популярним не лише серед дорослих: кинув у чашку з окропом — і напій готовий, а й серед дітей. Діти гризли їх без води, вважаючи смачним десертом.

Подібним чином виготовлявся й кисіль — у брикетах, його можна було приготувати, розчинивши брикет у гарячій воді.

Іонітне молоко

Молоко зазнавало спеціального оброблення, яке зменшувало вміст кальцію, роблячи його склад схожим на материнське молоко. Вважалося, що за складом воно схоже на материнське молоко, бо містило на 22% менше кальцію. Його використовували в медичних закладах та педіатричних клініках для малюків, що потребували спеціального харчування.

Фруктовий кефір

Йогуртів в сучасному розумінні в СРСР не було, але був 2,5% і 1% фруктовий кефір. До нього додавали сиропи, варення, джеми та сублімовані або заморожені ягоди — і отримували фруктовий кефір.

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